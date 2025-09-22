I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "diventa eroe", Koné "di un livello superiore". Rensch "bella scoperta", Gasperini "indovina ogni mossa"

La Roma riscatta la sconfitta casalinga contro il Torino e vince 0-1 contro la Lazio nel Derby della Capitale. Il match winner è Lorenzo Pellegrini (7.64), autore del quarto gol in carriera nelle stracittadine: "Gasp lo rimette al mondo e diventa eroe. Quarto gol in un derby e tutti nella stessa porta. Bella la sua commozione" (La Gazzetta dello Sport). Mostruoso anche Manu Koné (7.21), uno dei migliori in campo: "Straripante, gioca come esulta alla fine. Di un livello superiore, sembra quasi scherzare gli avversari che lo sfidano a contrasto" (Corriere della Sera). Prestazione super di Devyne Rensch (7.21), schierato titolare al posto dell'indisponibile Wesley: "Proprio da un suo recupero parte l'azione del vantaggio giallorosso e anche nella ripresa è tra i più propositivi. Bella scoperta" (Il Messaggero). Grande voto anche per Gian Piero Gasperini (7.14), all'esordio nel derby di Roma: "Indovina ogni mossa, dalla scelta degli uomini al modulo. E devono brillargli gli occhi quando il gol arriva tramite pressing alto, il suo marchio. Derby d’esordio da trionfatore" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.36

Celik 6.64

Mancini 6.29

Ndicka 7.00

Rensch 7.21

Cristante 6.36

Koné 7.21

Angelino 6.43

Pellegrini 7.64

Soulé 6.50

Ferguson 5.64

Dovbyk 5.57

Baldanzi 6.14

Pisilli 5.93

El Aynaoui 5.75

Tsimikas 6

Gasperini 7.14

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Rensch 7

Cristante 6.5

Koné 7.5

Angelino 6

Pellegrini 7

Soulé 6.5

Ferguson 5

Dovbyk 5.5

Baldanzi 6

Pisilli 6

El Aynaoui ng

Tsimikas ng

Gasperini 7.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 7

Mancini 6.5

Ndicka 7.5

Rensch 7

Cristante 6.5

Koné 7

Angelino 6

Pellegrini 7.5

Soulé 6.5

Ferguson 6

Dovbyk 5.5

Baldanzi 6.5

Pisilli 6

El Aynaoui ng

Tsimikas ng

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6.5

Mancini 6

Ndicka 7

Rensch 7.5

Cristante 5.5

Koné 7

Angelino 6.5

Pellegrini 8

Soulé 6.5

Ferguson 5.5

Dovbyk 5.5

Baldanzi 6

Pisilli 5.5

El Aynaoui 5.5

Tsimikas 6

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 7

Rensch 7

Cristante 6

Koné 7.5

Angelino 6.5

Pellegrini 7.5

Soulé 6.5

Ferguson 5.5

Dovbyk 5

Baldanzi 6

Pisilli 6

El Aynaoui ng

Tsimikas ng

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Rensch 7

Cristante 6.5

Koné 7

Angelino 6.5

Pellegrini 7.5

Soulé 6.5

Ferguson 5

Dovbyk 5.5

Baldanzi 6

Pisilli 6

El Aynaoui ng

Tsimikas ng

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6.5

Celik 7

Mancini 6.5

Ndicka 7.5

Rensch 7.5

Cristante 6.5

Koné 7

Angelino 6.5

Pellegrini 8

Soulé 6.5

Ferguson 6

Dovbyk 6

Baldanzi 6

Pisilli 6

El Aynaoui ng

Tsimikas ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Celik 7

Mancini 7

Ndicka 7

Rensch 7.5

Cristante 7

Koné 7.5

Angelino 7

Pellegrini 8

Soulé 6.5

Ferguson 6.5

Dovbyk 6

Baldanzi 6.5

Pisilli 6

El Aynaoui 6

Tsimikas 6

Gasperini 7.5