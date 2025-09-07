I conti non tornano: monte ingaggi Roma salito di 20 milioni

Il monte ingaggi della Roma torna a crescere in maniera significativa: per la stagione 2025/26 la società giallorossa spenderà circa 60,9 milioni netti, pari a 107,5 lordi, con un incremento del 22,3% rispetto all'annata precedente. Un aumento di quasi 20 milioni che riporta la spesa per gli stipendi ai livelli di due stagioni fa, dopo la parentesi di riduzione registrata nel 2024/25. [...]

Nel quadro complessivo della Serie A, la Roma si colloca al quarto posto tra i club che spendono di più in stipendi. Davanti restano l'Inter, prima con 141,5 milioni lordi, la Juventus a quota 123 e il Napoli con 110,1. Più staccato, ma comunque oltre quota 100, il Milan, che si ferma a 104,5. [...]

Paulo Dybala è ancora il giocatore più pagato della rosa con 6,5 milioni netti a stagione. Lo segue Evan Ndicka con 4 milioni, mentre a quota 3,5 si trovano Mario Hermoso, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk, Leon Bailey e Mile Svilar. Proprio Svilar, insieme al giovane Pisilli (3,3 milioni lordi), ha visto crescere il proprio ingaggio, contribuendo all'aumento complessivo. Non secondari i costi dei prestiti di Bailey (6,5 lordi) e Kostas Tsimikas (4,7).

Se non arriveranno rinnovi, già dalla prossima estate potrebbero uscire dai conti gli stipendi di Dybala (15 milioni lordi compresi bonus), Pellegrini (6,5 più bonus), Stephan

El Shaarawy (7 lordi compresi i bonus) e Zeki Celik (2,5). Il risparmio stimato si aggira sui 30 milioni lordi. Se anche Bailey e Tsimikas non venissero confermati, il taglio complessivo supererebbe i 40 milioni. [...]

(corsera)