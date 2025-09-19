Hermoso è in dubbio. Avanza Celik

Se due indizi fanno una coincidenza, tre cominciano a tratteggiare i contorni di una prova: la preparazione al derby per Gasperini si sta rivelando più complicata del previsto. Il primo intoppo risale ormai a Roma-Torino ed è forse l’eredità più fastidiosa del primo ko stagionale: all’Olimpico si è fermato nuovamente Dybala. (...) Il secondo e il terzo si sono verificati ieri a stretto giro, proprio a conferma che certi guai non si palesano mai da soli: Wesley non ha partecipato all’allenamento a causa di problemi gastrointestinali, mentre Hermoso è sceso in campo regolarmente ma poi ha alzato bandiera bianca per un affaticamento al polpaccio. Il difensore spagnolo ha subito svolto gli accertamenti, che hanno scongiurato il rischio di lesioni o di problemi di altra e più complessa natura. Un po’ di riposo potrebbe rimetterlo in sesto, eppure il tempo stringe e oggi, partecipando o meno all’allenamento, fornirà probabilmente al suo allenatore la risposta sulla sua tenuta fisica. (...) Le condizioni non proprio ottimali di Hermoso potrebbero però convincere l’allenatore a rispolverare Celik, a lungo prima scelta sul centro-destra durante la fase di preparazione, oppure a lanciare dall’inizio il giovane Ghilardi. (...) Wesley, dopo il contrattempo di ieri che fa seguito all’affaticamento post nazionale della settimana scorsa, avrebbe certamente bisogno di riposare, ma secondo quanto filtra da Trigoria già oggi dovrebbe allenarsi regolarmente. (...)

(corsport)