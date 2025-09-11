Gol, forza e assist: così Ferguson si è preso la Roma

Da una parte Evan Ferguson, dall'altra Artem Dovbyk. Solo che l'irlandese è dalla "parte giusta", mentre, l'ucraino continua nella sua fase di involuzione e sembra sempre più un corpo estraneo. E allora, quello che era sembrato chiaro nelle prime due partite di campionato, si è ripetuto anche in Nazionale. Ferguson ha timbrato il cartellino in entrambe le sfide della sua Irlanda, Dovbyk, invece, è sembrato spento. [...] Gasperini anche contro il Torino si affiderà al centravanti di proprietà del Brighton. Al momento, fino a quando Dovbyk non darà segnali di risveglio, il titolare continuerà ad essere Ferguson. L'irlandese va a caccia del primo centro con la maglia della Roma, gioia che con un club gli manca dal 26 ottobre del 2024.

(gasport)