Gli spacca derby: Soulé ci riprova. Vuole un altro gol per prendersi Roma e Nazionale

Ora che Paulo Dybala è di nuovo out per infortunio, tocca al suo alter ego argentino Matias Soulé spaccare il derby. L'ex Juventus, è una vera certezza là davanti e anche contro il Torino, è sembrato l'unico davvero pericoloso. Il classe 2003 punta dunque al bis dopo la rete dell'anno scorso, rimasta anche l'unica rete segnata all'Olimpico dal suo arrivo. Soulé completerà un attacco formato da Ferguson ed uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui. [...] Nel processo di maturazione dell'argentino, quella in corso dovrebbe essere la stagione della consacrazione e, proprio con Gasperini il trequartista può compiere il salto di qualità definitivo per diventare un giocatore di livello internazionale.

Tutto passa attraverso la continuità, quella che Matias sta cercando. [...] Superfluo dirlo, il sogno dichiarato di Soulé è la Nazionale. La stessa del biancoceleste Castellanos, che domenica farà di tutto per rubargli la scena. Intanto il 22enne in vista del Mondiale si candida nonostante una concorrenza agguerrita con Nico Paz. Soulé ha inoltre ricordato che ha rifiutato la chiamata dell'Italia di Spalletti perché in testa ha solo l'Argentina.

