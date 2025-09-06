Giovane Roma. Da Ferguson agli assist di Wesley: nessuna tra le big è così verde

Nel gioco degli incastri, tra chi considera il mercato giallorosso di spessore e chi invece si aspettava qualcosina in più, c'è di certo una verità comune: la Roma oggi è più giovane. Anzi, di più, tra le big è la più giovane di tutte, con un'età media di 25 anni e 7 mesi (rispetto ai 28 e 1 mese della scorsa stagione). Esattamente uno dei punti che insieme avevano messo nero su bianco la proprietà (Dan e Ryan Friedkin) e il triumvirato formato da Ranieri, Massara e Gasperini: scegliere ragazzi giovani, di prospettiva, che possano creare valore ed essere anche patrimonializzati. Insomma, la Roma che è stata messa nelle mani di Gasperini è una squadra giovanissima, la più "verde" tra le big. [...] Mix di gioventù ed esperienza, a differenza delle squadre che devono salvarsi che hanno puntato molto sui giovani. I club con l'età media più bassa in questa Serie A sono infatti Parma (24 e 2), Lecce (24 e 4) e Cagliari (24 e 6). Solo che la Roma, volendo, potrebbe anche schierare un undici assai competitivo con un'età media anche più bassa di queste: esattamente 23 anni e 2 mesi, di fatto la più giovane di tutta la Serie A. [...] Basti pensare che sono arrivati giovanissimi come Wesley (21), Ghilardi (22), Ziolkowski (20), Ferguson (20) ed El Aynaoui (24). Tutti giovani che possono diventare materia pregiata (e assai remunerativa) anche per i conti futuri del club, se dovessero poi confermare le aspettative (compreso Ferguson, l'unico non di proprietà del club e che andrebbe comunque riscattato versando 35 milioni di euro al Brighton).[...] E allora nulla vieta di pensare che in futuro Gasperini possa fare anche alla Roma quello che ha fatto nell'Atalanta. E cioè valorizzare al massimo i giovani del vivaio. Per ora ha portato Romano (19) in ritiro, regalato ad Arena (16) la panchina a Pisa e lanciato nell'ultima amichevole Paratici (16). A Bergamo, negli anni, dal vivaio ha pescato direttamente i vari Scalvini, Ruggeri, Carnesecchi, Kulusevski, Bastoni, Kessie, Piccoli, Gagliardini, Barrow, Diallo, Palestra, Cortinovis (e tanti altri ancora). [...]

(Gasport)