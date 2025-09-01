Gimenez per Dovbyk: il nodo è sulla formula. Dominguez o George

Tutto in poche ore. Un centravanti, un esterno e probabilmente un centrocampista. Gasperini, forte dei 6 punti in classifica prima della sosta, è lì che attende. Anche sabato sera è stato chiaro: «Tireremo le somme martedì, il club conosce le mie priorità». Che sono soprattutto in attacco. Da un lato il tecnico, dall'altro Massara. Non due binari paralleli perché si sta lavorando per la stessa causa ma con il ds costretto a destreggiarsi tra vari paletti. Che non sono solo eco-nomici ma che debbono guardare inevitabilmente anche al futuro oltre che al presente. E così, quello che fino a qualche giorno fa sembrava

fantacalcio, oggi è realtà. Lo scambio Dovbyk-Gimenez s'ha da fare anche se non è ancora fatto. Il gioco delle parti? Chissà. Di certo c'è l'apertura del messicano, quella di Artem, in-gaggi simili, valutazioni iniziali an-che. Però... Sì, c'è come al solito un però. E riguarda la formula dell'operazione. Roma e Milan sono d'accordo per lo scambio di prestiti ma Massara vuole evitare quanto accaduto Io scorso anno con Saelemaekers e Abraham. (...) Ma non finisce qui. Perché la priorità del mercato, il benedetto esterno a sinistra di piede destro, è pronto a sbarcare. E apparentemente una corsa a due tra George e Dominguez. L'avverbio non è casuale. Perché c'è una terza opzione che Massara sta provando a tenere sotto traccia (Ezzalzouli ?) pronta a materializzarsi a sorpresa in giornata se le prime due scelte si rilevassero impraticabili. (...)

(Il Messaggero)