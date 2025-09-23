Giallorossi mai così spuntati Gasperini ora cerca i gol

Tre vittorie su quattro, ma la Roma di Gasperini morde poco in area: 3 gol totali dopo le prime quattro giornate, nessuno firmato dalla prima punta. [...] La cronaca dice che hanno segnato un esterno (Wesley), un'ala (Soulé) e un centrocampista (Pellegrini). Le punte no. Ferguson e Dovbyk sono ancora a zero: l'irlandese ha messo un assist per l'argentino a Pisa, nient'altro. Per Gasperini è una curva insolita: nei suoi avvii "pieni" (considerando solo stagioni iniziate da lui), soltanto due volte le squadre erano partite così a rilento o peggio, entrambe al Genoa: 2007-08 (1 gol) e 2015-16 (2). Anche la stagione spuria all'Inter era andata meglio (5 gol). Con l'Atalanta mai così asfittico: perfino negli anni più lenti (2017-18 e 2021-22) arrivò a 4 reti in quattro turni; spesso molto di più (8 nel 2023-24 e 2024-25, 14 nel 2020-21). Il confronto con gli ultimi vent'anni chiariscono la portata dell'anomalia romanista. C'è poi la linea storica del club: dal 2000-01 non succedeva che dopo quattro giornate nessuna prima punta avesse ancora segnato. [...] Il che stride con la fama di Gasperini nel far segnare i suoi centravanti: da Milito a Zapata, da Muriel a Hojlund e Scamacca, fino a Retegui, il sistema-Gasp ha quasi sempre acceso il 9. [...] Il punto non è solo la mira delle punte, ma il volume e la qualità dei palloni utili in area. La Roma sta ancora imparando le linee d'attacco del nuovo allenatore. Il dato è severo, ma reversibile: la storia di Gasperini - e le sue stesse parole - dicono che l'aggiustamento è nel suo dna. Ora tocca alle punte accendere il tabellino. Già mercoledì a Nizza.

(la Repubblica)