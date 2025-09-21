Giallorossi di poco avanti, quasi certo l'under

IL TEMPO - Reduci da due sconfitte nell'ultimo turno di campionato rispettivamente contro

Sassuolo in trasferta e Torino all'Olimpico, Lazio e Roma cercano il riscatto in un derby come sempre attesissimo. L'equilibrio la fa tradizionalmente da padrone e anche questa stracittadina non si sottrae a questo trend, anche se i giallorossi sono leggermente favoriti: come riporta Agipronews, il 2 si gioca a 2,65 su Snai, mentre vittoria dei biancocelesti e pareggio sono in lavagna nell'ordine a 2,90 e 3.

Gli ultimi sette derby si sono tutti conclusi con meno di tre reti complessive: l'under è favorito anche domenica ed è visto a 1,66 su 888 sport, mentre l'over è fissato a 2,15. Cinque degli ultimi sedici derby si sono conclusi 1-1 oppure 0-0: il primo risultato vale 5,75, il secondo 8,25, come lo 0-1 per la squadra di Gasperini. L'1-2 per i giallorossi è visto a 11, stessa quota del 2-1 a favore degli uomini di Sarri.

Senza Dybala, la Roma in attacco dovrebbe riproporre Ferguson come titolare e il primo gol dell'attaccante irlandese si gioca a 3,75. Soulè, a segno quest'anno a Pisa e soprattutto nell'ultima stracittadina, vale 5 volte la posta puntata mentre il primo acuto di El Aynaoui è in lavagna a 7,50. Nella Lazio è il Taty l'uomo maggiormente in odore di gol: Castellanos è proposto a 3,50, capitan Zaccagni e l'ex Pedro invece sono visti a 5 volte la posta.