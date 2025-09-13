Già 57mila spettatori garantiti. Esauriti i settori "giallorossi"

Siamo a già 57 mila spettatori "presenti" sugli spalti dell'Olimpico, a più di una settimana dal derby: si viaggia dunque spediti verso il tutto esaurito. Il conto è presto fatto: si gioca in casa Lazio, dunque ci sono 25 mila abbonati - dato inferiore ai 29 mila totali, perché chi è abbonato in Sud non ha il match compreso nella tessera - e 32 mila biglietti totali venduti. Di questi, 17.500 sono relativi ai settori riservati ai giallorossi: tutto il settore Sud è andato esaurito ieri, al primo giorno di vendita libera dopo i primi di prelazione per gli abbonati. [...]

(Corsera)