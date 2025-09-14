Gasperini tira dritto su titolari e riserve: "Non faccio regali"

La strategia della chiarezza. Gasperini tira dritto: «Non regalo niente a nessuno. L'opportunità di giocare bisogna conquistarsela». Un messaggio rivolto a chi parte dietro nelle gerarchie. «Possono cambiare», precisa, «ma tutti devono essere pronti». Contro il Torino, dalle 12.30, Gasperini manderà in campo quello che il tecnico ha definito lo «zoccolo duro».

Un copia e incolla delle prime due giornate, in sostanza. Con qualche piccolo ritocco, visto che Wesley è tornato dal Brasile un po' acciaccato («niente di preoccupante») e Dybala spinge per una maglia da titolare. In queste due settimane l'argentino «ha lavorato bene, ma non so ancora se hai 90 minuti nelle gambe», spiega Gasperini, che in ogni caso parla di «buon momento». Lo stesso che vorrebbe rivivere Pellegrini, che «ha qualità importanti ma non ancora la stessa condizione degli altri». Sul ruolo dell'ex capitano, il tecnico non ha dubbi: «È un centrocampista, non un attaccante». [...] Gasperini è convinto anche della rinascita di Dovbyk. Dal centravanti ucraino «mi aspetto tantissimo». [...] Tornando allo «zoccolo duro», Gasperini elogia Mancini e Cristante, sue vecchie conoscenze: «Li ho ritrovati molto bene». [...]

«A livello societario - precisa - bisogna cercare di migliorare sia gli aspetti economici che tecnici, ma penso che la base prioritaria sia quella tecnica. Quando migliori quella, si recupera su tutto il resto». Una frase che sintetizza quanto ribadito, a più riprese, nel corso dell'estate: servono giocatori forti. [...]

(La Repubblica)