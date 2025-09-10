Gasperini recupera Rensch. Con i granata altro sold out

Due facce nuove, un ritorno e l'attesa per gli ultimi nazionali. Ieri pomeriggio a Trigoria la Roma ha ripreso a correre dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini. Il primo sorriso per il tecnico è arrivato da Rensch. L'olandese ha smaltito il problema al polpaccio, che lo aveva tenuto ai box nell'amichevole col Roma City, tornando a piena disposizione in vista del Torino. (...) Nel frattempo cresce l'entusiasmo intorno alla Roma di Gasp: in 24 ore sono stati venduti oltre 13 mila biglietti per il derby del 21 settembre mentre restano solo pochi posti. In Tribuna Monte Mario per la sfida contro il Torino.

(gasport)