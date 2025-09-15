Gasperini non rinnega le mosse iniziali: «Non volevo dare punti di riferimento»

Prima battuta d'arresto per Gasperini che non centra la terza vittoria su tre partite. La Roma fatica in avanti e la formazione iniziale senza centravanti non dà i frutti sperati. Né Ferguson né Dovbyk dal primo minuto e il tecnico spiega così la sua scelta: «È stata una necessità della settimana. I giocatori sono arrivati dalle na-zionali a giorni alterni, non tutti nelle condizioni migliori. Non volevamo dare punti di riferimento per una difesa a tre, non siamo riusciti però a palleggiare bene. Dybala e Soulé sono stati molto attivi, ma non abbiamo trovato le misure giuste per trovare la supe-riorità numerica». Ferguson è poi entrato nella ripresa senza però incidere e i numeri certificano una prestazione al di sotto delle aspettative: nessun tiro in porta, zero dribbling riusciti e tre duelli aerei persi su cinque. Un passo indietro rispetto alle prime due gare. (...) Nonostante la sconfitta il tecnico non si dispera e prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto il campo e giocato lungo. Possiamo velocizzare, si può saltare qualche passaggio. Ci è mancato lo spunto, il tiro, l'ultimo passaggio. Sono gare in cui bisogna stare attenti a non subire gol perché poi con queste temperature le energie vengono meno e non è facile avere ritmi alti e incontri squadre così bloccate». (...) Tanti i giocatori che hanno offerto una prova sottotono, in particolar modo Koné che non ha replicato le ottime gare con la maglia della Francia ed è stato protagonista in negativo in occasione della rete di Simeone. (...)

(Il Messaggero)