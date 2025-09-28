Gasperini: "Largo ai migliori"

IL TEMPO (L. PES) - Massima attenzione. La Roma torna all'Olimpico una settimana dopo il pomeriggio da sogno del derby e ospita il Verona di Zanetti (fischio d'inizio ore 15, diretta Dazn) che otto giorni fa ha fermato la Juve. Gasperini non si fida e punta sui migliori per tornare a vincere in casa dopo il ko contro il Toro di due settimane fa. (...) Ballottaggi aperti ovunque, dalla difesa agli esterni fino all'attacco, con una sola certezza. Un nucleo di una decina di calciatori sui quali fare sempre affidamento, con la missione di aumentarne il numero. Non si fida del Verona il tecnico giallo-rosso, che vuole tenere alta la concentrazione della squadra.

«Partite come quelle di domani possono essere pericolose. È un altro tipo di partita, se sei sterile, se non hai spinta, se non hai energia, se non hai forza, se non riesci a creare pericoli rischi di perderle. Domani comunque arriviamo dopo la vittoria al derby e un bell'esordio in Europa. Dentro dobbiamo avere l'entusiasmo, la forza, l'energia di non fare la partita con il Torino, ma tenere altri ritmi». Sulle scelte il piemontese ha le idee molto chiare. «Non sono mai per un turnover molto ampio, chi sta bene ha bisogno di giocare con continuità. Quando stai bene puoi tranquillamente continuare a giocare se sei affaticato. Da Svilar a Soulé ci sono 8-9 giocatori, forse anche 10, che sono molto affidabili, presenti e competitivi sempre, per me rappresentano in questo momento il nucleo importante di questa squadra. Poi se riusciamo ad inserire Pellegrini, Rensch, Tsimikas e altri, ma in questo momento il nucleo affidabile ed efficace della Roma è questo».

Tra i giocatori da inserire, al momento, c'è anche Dovbyk che a Nizza non è affatto dispiaciuto all'allenatore. «Dovbyk mi sembra in crescita dal punto di vista atletico, sicuramente molto in crescita rispetto all'inizio della stagione. La sua crescita passa attraverso questo. Lui deve essere in grande condizione, sotto l'aspetto fisico-atletico, per migliorare anche sotto l'aspetto tecnico». Gasperini, infine, ha voluto chiarire il momento di Pellegrini. «La risposta più importante di tutte non l'ho data io né la società, ma Pellegrini, che ha dato una risposta importante in un derby, non solo per il derby ma per tutti i minuti in cui è tornato a giocare dopo mesi di inattività. Ma se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo, lui deve ritrovare continuità, forza, carattere e personalità. E sono caratteristiche che ha. Deve entrare nel gruppo di quegli 8-9 che dicevo prima». Porte aperte per tutti, insomma, ma ora a Gasp servono certezze, a partire da oggi col Verona.