Gasperini, il bello deve ancora venire

Gian Piero Gasperini è il primo a sapere che dalla sua squadra si può ottenere tanto di più. Ciò che è stato fatto non basta e i margini di miglioramento sono enormi. Appena il tecnico ha capito di non poter emulare con la Roma ciò che ha fatto con l'Atalanta, è subito dovuto uscire dalla sua comfort zone. [...] Da qui in avanti vedremo una squadra che gioca un calcio più gradevole ma diventare la copia della Dea proprio no. Il tecnico sta cambiando faccia e sta anche ottenendo dei risultati, ma, il percorso è ancora molto lungo. [...] Ha capito di dover puntare alla solidità difensiva e di reparto, sebbene poi a salvare la porta c'è sempre un estremo difensore incredibile come Svilar. Sarà pure vero che i giallorossi non incassano gol, ma, concedono veramente troppe occasioni e la solidità dovrà diventare strutturale e non casuale. [...] Inoltre, ha capito che per vincere basta un gol e non cinque a partita. Sta recuperando Pellegrini ma gli mancano le reti degli attaccanti: Dovbyk si è sbloccato solo con il Verona e Soulé ne ha segnati appena due. [...] Altro aspetto che va migliorato è il centrocampo, che per ora non porta gol. Sia Cristante che Koné, infatti, si inseriscono meno a quanto facesse Ederson e lo stesso discorso è applicabile anche agli esterni. Gasp sta lavorando su una Roma diversa. [...]

(Il Messaggero)