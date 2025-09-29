Gasperini: «Ho visto tanti giocatori in difficoltà»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Terzo successo consecutivo, tra campionato ed Europa League, nel giro di una settimana, ma la prestazione della Roma contro il Verona non ha convinto Gasperini. «Abbiamo riscontrato difficoltà che nelle altre gare non avevamo mai avuto. Alcuni giocatori che sono stati sempre efficaci e precisi, oggi (ieri, ndr) hanno avuto delle difficoltà maggiori. Abbiamo sofferto più del dovuto» - ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn dopo la partita - «Mi rendevo conto delle difficoltà di diversi giocatori. Era la prima volta che giocavamo tre partite in una settimana. Sono rimaste delle scorie che non ci aspettavamo e dovremo valutare anche questo nelle prossime gare». Ieri all'Olimpico è venuta meno quella solidità difensiva che ha contraddistinto la squadra giallorossa in questo primo mese di stagione, ma è arrivato comunque il quindicesimo clean sheet del 2025. Merito di Svilar, decisivo con un paio di inter-venti come sottolineato anche da Gasperini: «Se i numeri difensivi delal Roma sono questi, molto c'è anche di Svilar. Molto spesso è protagonista e, quando non fa parate eccezionali, resta una garanzia anche nella gestione del gioco. Nel primo tempo ha fatto una parata in cui copre bene la porta e c'è stata anche un po' di fortuna, mentre nel secondo è stato decisivo con un'uscita con tempismo e se sei in ritardo fai rigore, prendi l'espulsione e cambia la partita. Abbiamo un grande portiere». La scelta a sorpresa di Gasp ha ripagato. Dovbyk in campo dall'inizio e in gol dopo appena sette minuti. «Artem reagisce bene, vedo che è motivato. In questi ultimi dieci giorni ho visto una crescita sul piano atletico e fisi-co, lui ha bisogno di stare bene. Ha ancora indubbiamente dei margini, ma il suo è stato un bel gol e darà morale a lui e a tutto l'ambiente. Spero che la sua crescita sia esponenziale» - ha affermato il tecnico di Grugliasco in conferenza stampa - «Ho avuto modo di dirlo altre volte. È un ragazzo sano, ha voglia di emergere e di fare bene. So-no convinto che andando avanti possa sempre crescere e migliorare». Quattro vittorie su cinque in Serie A, ma Gasperini non vuole guardare la classifica: Questi risultati sono piacevoli, ma ora dobbiamo pensare a crescere, costruirci e migliorarci recuperando sempre più giocatori come Dovbyk, Hermoso e Pellegrini. Lorenzo ha dato una bella risposta sul piano atletico fino al 90', è stato un bel riferimento per la squadra. Con le capacità tecniche che ha, se ha anche questa presenza per noi diventa importante». Gioia anche per Soulé, alla prima rete all'Olimpico in casa romanista dopo quella al derby. «Sono molto contento. Queste partite sono le più difficili, ma bisognava fare punti per forza. Sono molto contento di aver segnato qui, lo aspettavo da tanto».