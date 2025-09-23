Gasperini ha recuperato Wesley Tsimikas ed El Aynaoui si scaldano

[...] leri mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la trasferta di domani contro il Nizza valida per il primo turno di Europa League. La buona notizia per Gasperini arriva da Wesley. II brasiliano ha smaltito il virus gastrointestinale che gli ha impedito di giocare il derby e ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Recuperato pienamente anche Hermoso, dopo il risentimento al polpaccio della scorsa settimana. Ancora lavoro differenziato, invece, per Bailey e Dybala che puntano alla gara col Lille del 2 ottobre. [...] Probabile esordio dal primo minuto per Tsimikas e Ghilardi mentre a centrocampo El Aynaoui dovrebbe affiancare Koné. Si scalda anche Dovbyk al posto di Ferguson, alle sue spalle il solito Soule e uno tra El Shaarawy e Pellegrini. [...]

(Gasport)