Gasperini e il problema del gol

Il gol. Questo è il problema. E lo è ancora di più per una squadra che in panchina ha Gian Piero Gasperini, tecnico che ha costruito la sua carriera di successo giocando con la filosofia di segnare un gol più dell'avversario piuttosto che prenderne uno in meno. È questa la sintesi della doccia gelata arrivata in casa giallorossa con la sconfitta subita contro il Torino all'Olimpico. Appena due le reti, seppur decisive per altrettante vittorie, segnate nei primi 270' di campionato, la sensazione forte e chiara di una evidente difficoltà della Roma a creare situazioni da gol nonostante i 22 tiri contro il Torino, il sospetto assai preoccupante che tutto il reparto degli attaccanti faccia una dannata fatica a essere quello che vorrebbe Gasperini.

Lui ci ha messo del suo contro i granata, mandando in campo una formazione senza un centravanti di ruolo, Ferguson e Dovbyk in panchina, con l'intenzione di non dare punti di riferimento agli avversari quando poi in realtà i punti di riferimento ha fatto fatica la stessa Roma a trovarli giocando una partita sbagliata sotto tutti i punti di vista. Forse c'è da dire che dopo le due vittorie iniziali in campionato, ci si è un po' tutti lasciati andare a un ottimismo perlomeno prematuro, dimenticandoci dei limiti strutturali che comunque ci sono in una Roma che sul mercato non ha potuto fare tutto quello che auspicava il tecnico [...].

Il risultato è che il reparto offensivo è un gruppo di giocatori che sono un quiz.

Ferguson è un ragazzone irlandese che è reduce da stagioni complicate tra un grave infortunio e una difficile risalita. Dovbyk sta confermando di essere un centravanti poco adatto al calcio italiano. Bailey non ha fatto in tempo ad arrivare che si è infortunato. Dybala continua confrontarsi più con i medici che con lo staff tecnico. Soulé è un giovane di grande prospettiva ma ha bisogno di crescere. El Shaarawy sembra agli ultimi fuochi della sua carriera. Baldanzi è un'ipotesi di calciatore di alto livello che continua a scontrarsi con una realtà che non pare essere la sua. La somma non fa altro che confermare ilimiti offensivi di una Roma incapace o quasi di garantire quella produzione offensiva che è vitale per una squadra che al timone ha un allenatore come il Gasp.

(la Repubblica Roma)