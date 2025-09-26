Gasperini e il mercato fatto in casa: da Pellegrini a Rensch, la rosa si allarga

Il calciomercato estivo ha soddisfatto in parte Gasperini, che si è messo al lavoro per allargare la rosa con un mercato fatto in casa. L'obiettivo è rigenerare calciatori che con Ranieri erano finiti fuori dai radar o che per un motivo o per un altro erano destinati all'addio. E il primo è stato Lorenzo Pellegrini che dopo un'estate con le valigie in mano si è ripreso la Roma nel derby e che a Nizza ha servito l'assist per l'1-0 di Ndicka. Ora Lorenzo va a caccia della continuità e domenica è il candidato principale per affiancare Soulé sulla trequarti. Prematuro parlare di rinnovo. [...] Più difficile per il momento ritrovare il vero Dovbyk. Nelle prime cinque uscite stagionali non è riuscito a segnare come il compagno Ferguson. L'ultimo di questa lista è Baldanzi. Gasp è stato chiaro e anche l'ex Empoli avrà spazio ma sarà più difficile poiché è stato lasciato fuori dalla lista UEFA. [...]

È sotto gli occhi di tutti la trasformazione di Rensch. Nel derby è stato tra i migliori in campo e a Nizza non ha sfigurato davanti a Boga, un'arma in più quando non potrà contare su Wesley. L'olandese fin dal primo giorno si è messo a disposizione di Gasperini e non ha mai voluto andare via. Da applausi anche il lavoro svolto con Hermoso. Lo spagnolo ora sembra essere tornato il difensore roccioso che aveva fatto innamorare Simeone a Madrid. Il lavoro del Gasp, però, non è finito. C'è bisogno di tutti e nelle prossime giornate arriverà il turno di Ghilardi e Ziolkowski: i due hanno collezionato zero minuti, così come Bailey, che è fermo a causa di un problema fisico.

(Il Messaggero)