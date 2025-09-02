Gasperini deluso: voleva solo andare a segno

Il Gasp furioso è diventato un Gasp rassegnato. [...] Da inizio agosto, la Roma ha acquistato solamente Leon Bailey, l’attaccante infortunatosi al primo allenamento. In totale, sono stati otto i volti nuovi. Non tutti, però, hanno già oggi caratteristiche e pedigree per far compiere alla squadra un salto di qualità. [...]

Sono arrivati tanti giovani, questo sì. Ghilardi e Ziolkowski, ad esempio, sono ottimi colpi in prospettiva però ci vorrà del tempo prima che Gasperini possa considerarli dei titolari. [...] Vasquez è il vice Svilar e giocherà con il contagocce, come insegna il precedente Gollini. Wesley è l’unico che oggi può essere considerato inamovibile. [...]

In questo puzzle cercherà di muoversi un allenatore dispiaciuto per qualche promessa disattesa. Gian Piero ha aspettato a lungo l’arrivo di Fabio Silva, che aveva promesso fedeltà alla Roma, e anche la telenovela Sancho si è incagliata dopo un complicato tira e molla. I Friedkin avevano preannunciato qualche difficoltà nella fase iniziale del mercato, complici i paletti del fair play finanziario, rassicurando però il tecnico circa la volontà di alzare il livello, rinforzando prima ancora che completando; l’8 agosto, in un vertice a Liverpool, il vicepresidente Ryan aveva garantito a Gasp qualcosa di diverso rispetto all’arrivo del solo Bailey.

[...] Da questa sessione il tecnico esce dunque amareggiato, ma anche consapevole di trovarsi in un ambiente che lo stima e alla guida di un gruppo sano. Resta un nodo da sciogliere: il rapporto con il ds Massara, dopo questo finale senza fuochi d’artificio, inevitabilmente avrà registrato qualche crepa. Delle cicatrici può restare il dolore, alcune però forgiano l’anima.

(corsport)