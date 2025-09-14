Gasp vuole correre di più. In attacco ora scalda Dybala: "E basta parlare di mercato"

C'è tutto in queste parole di Gasperini: «La Roma ha un centro sportivo da Champions. Un pubblico da Champions. Uno spirito di alto livello. Sul resto possiamo lavorare». E sì che c'è da fare. E che la Roma gli ha messo un po' tutto sulle spalle: l'aspetto sportivo e pure quello strettamente economico, visto che non passa occasione pubblica in cui non venga ribadito. [...]

Per oggi, a Gasp andrebbe bene verificare la crescita offensiva della sua squadra, dopo due partite vinte alla Ranieri, 1-0 e via. Ed è (anche) per questo che pensa di lanciare dal primo minuto Paulo Dybala. La Joya più Soulé più Ferguson. Un tridente per tre prime volte: il debutto da titolare di Dybala, che a Pisa due settimane fa ha cambiato il volto della partita. E poi Ferguson, ancora a caccia del gol con la Roma: le gare in Nazionale gli hanno regalato fiducia, due reti con l'Irlanda che servono per lanciarsi e, chissà, pure per smentire il fatto che tanto bravo sia in rifinitura quanto poco incisivo sotto porta. E poi Soulé, che in una gara casalinga - eccezion fatta per il derby di aprile, che però tecnicamente era in trasferta - non ha mai segnato. [...]

"Sinceramente non ho più la necessità di parlare di mercato - ha poi detto Gasp -. Fino a gennaio non serve, ci sono stati i mesi estivi per prendere delle decisioni, ora contano le partite. [...] Adesso tutti devono far vedere un grande spirito, giocare per la Roma e non per loro stessi. Io non ho preclusioni per nessuno. Ma non regalo niente a nessuno".

(corsera)