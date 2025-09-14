Gasp vola alto: "Si può crescere"

Sullo sfondo c'è il Torino, la possibilità di inanellare la terza vittoria consecutiva per arrivare al derby nel migliore dei modi, tabù Baroni (tre ko e due pareggi nelle ultime 6 gare) permettendo. Ma Gasperini è uno abituato a pensare in grande. [...] Non gli importa il politically correct, dice cosa pensa. Anche a costo di andare in collisione di vedute con la società, come accaduto nel mercato estivo. E così, sempre con molto garbo, quando gli viene chiesto nei suoi primi 100 giorni in giallorosso cosa ha trovato al di sopra e al di sotto delle sue aspettative, la risposta non lascia spazio a fraintendimenti: «Il club in questo momento ha un grande centro sportivo che è da Champions, come il pubblico. Ha uno spirito di squadra in queste due partite di alto livello. Tutto il resto lo possiamo lavorare insieme e crescere». [...]

«Non ho ricevuto promesse dai Friedkin. La situazione del club è abbastanza chiara. Dobbiamo migliorare sia la situazione tecnica che economica del club. La più importante è quella tecnica, perché da lì dipende tutto». Già perché il paradosso è proprio questo: se vuoi iniziare a fare plusvalenze e vendere bene per sistemare i conti, devi investire. E più investi, più ti rinforzi, più hai possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati (nel caso della Roma la qualificazione in Champions) e più sarai appetibile sul mercato. [...]

Sa di avere il controllo della situazione. Dentro e fuori dal campo. Anche nel gestire situazioni che magari non si attendeva più di trovare. Il riferimento è a Pellegrini e Dovbyk: «Lorenzo alla fine è rimasto e per me va bene. Ha qualità importanti, ora ha ripreso ad allenarsi con più intensità ma non ha la stessa condizione degli altri. Sarà a disposizione, ha bisogno di aumentare i giri del motore perché la qualità è indiscutibile. Dopo Dybala è quello che ne ha di più in rosa. Per me è un centrocampista e non un attaccante. Ho poi parlato con Artem, lui ritiene che la sue migliori doti siano la forza fisica, la presenza in area e la profondità. Ripartiremo da queste». [...]

