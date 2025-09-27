Gasp si affida ai senatori. Pellegrini torna titolare e Mancini gioca da leader

Prosegue la preparazione a Trigoria in vista della sfida di domani (ore 15) all'Olimpico contro il Verona. Tutti a disposizione per Gasperini, tranne Dybala e Bailey che torneranno dopo la sosta. [...] La stoccata ai giovani di mercoledì sera («stiamo ad alti livelli, bisogna fare esperienza in fretta») riduce, almeno in questo inizio, le opzioni dal primo minuto. Un discorso indirizzato a Pisilli, ma valido per Ferguson, Ghilardi, Wesley e Ziolkowski. Di questi cinque, probabilmente solo due vedranno domani una maglia da titolare. Ferguson dovrebbe tornare al posto di un sempre più spento Dovbyk. Così come Wesley, uscito dai radar dopo il problema intestinale della settimana scorsa e pronto a riprendersi il posto, con Rensch a riposo. Per il resto sarà la Roma vista in questo inizio di campionato, con Angelino e Cristante al ritorno dal primo minuto insieme a Pellegrini. È lui il favorito per una maglia da titolare nel ruolo ibrido di trequartista largo a sinistra. [...] In difesa l'unico ballottaggio è tra Celik e Hermoso, con il turco favorito. Il resto del reparto è intoccabile, a partire da Gianluca Mancini. Centrale nella linea difensiva e nello spogliatoio, riferimento tecnico e termometro emotivo. Il gol di Nizza - il raddoppio che ha indirizzato la gara di mercoledì prima del rigore francese - è solo l'ultimo capitolo di un momento d'oro. [...] Nella Roma di Gasp, Mancini è il comandante della linea difensiva. Guida l'altezza del blocco, comanda le uscite, spegne la transizione quando serve. E se l'azione chiama, entra anche in area di rigore avversaria. [...] La solidità, intanto, è diventata abitudine. Due gol subiti nelle prime cinque partite stagionali, 13 in 25 gare nel 2025: in Europa nessuno ha fatto meglio. [...] Fuori dal campo c'è la simbiosi con il tifo romanista: gesti, cori ed esultanze al derby che diventano striscioni in curva Sud. [...] Mancini è ormai un totem. Un giocatore che fuori divide, ma unisce i romanisti e compatta lo spogliatoio: braccia che chiamano i tifosi, sguardi di sfida agli avversari, baci e lacrime con il «fratello» Pellegrini.

(la Repubblica)