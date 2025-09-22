Gasp, scelta vincente: "Roma, bene così. Su Pellegrini mai avuto dubbi"

Messo da parte, quasi ceduto. Per poi essere ripescato all'improvviso ed essere ancora decisivo. Come nella scorsa stagione, sempre al derby, sempre sotto la curva Nord. Lorenzo Pellegrini ha lasciato ancora il segno e se un anno fa era stato Claudio Ranieri a ridagli fiato nella stracittadina, adesso ci ha pensato Gian Piero Gasperini. Che con questa mossa ha dimostrato anche di saper rischiare e di voler osare. Perché poi adesso che è andata bene sono tutti felici, ma se non avesse funzionato l'allenatore giallorosso avrebbe anche rischiato un bel carico di critiche. «Ed invece io non ho avuto dubbi nello schierarlo», ha detto a fine partita Gasp. E la vittoria è figlia anche del suo coraggio. [...]

«Pellegrini ha grande qualità, ma penso che possa diventare anche un grande atleta - dice Gasperini - Se ci riuscirà, può alzare di molto il suo livello di calciatore. Centrocampisti come lui, che hanno capacità d'inserimento e realizzazione, sono un grande valore. Sono felice per lui, ma anche per la società e per i tifosi che a questa partita ci tenevano così tanto». [...]

Dopo il gol Lorenzo si è commosso, ha pianto, con Mancini che gli ha coperto il viso per nascondere le lacrime. «Lui per me è un fratello - dice alla fine Pellegrini - Mi sono commosso perché chi mi vuole bene, sa quanto ci tenevo a tornare ed a farlo bene. È una vittoria che dedico ai romanisti. lo amo la Roma e fino a che starò qui darò sempre il massimo. Poi cosa succederà non lo so, il calcio è imprevedibile. Ero ad un passo dall'andare via e invece ora ho deciso il derby». E allora chissà che non sia l'inizio di un'altra storia. Diversa da quella degli ultimi tempi...

