Gasp punta su Pelle

[...] Chissà quanti pensieri si sono affollati durante questa particolare settimana nella mente di Gian Piero Gasperini. Perché il primo derby romano non si dimentica e, nonostante i capelli bianchi e le tante panchina in carriera, non può non esserci un pizzico di emozione nel cuore del tecnico giallorosso nell’affrontare per la prima volta la tanto attesa sfida in programma all’Olimpico. [...] Partiamo dalle notizie di campo e dalle ultime dall’infermeria: rimarranno ovviamente a guardare Dybala e Bailey, ancora ai box, così come Wesley. Il virus gastrointestinale lo ha messo ko, a Trigoria erano convinti di poterlo recuperare per il derby e invece difficilmente sarà della gara: al suo posto ci sarà Rensch. Per Hermoso invece c’è ancora speranza di recuperarlo, ma nel frattempo Gasperini ha provato lì Celik. [...] In mediana si va verso la conferma della coppia composta da Cristante e Koné, in attacco certi di una maglia ci sono Soulé e Ferguson. Balla una sola maglia, con due profili a contendersela per completare il 3-4-1-2 sul quale Gasperini ha lavorato in queste ultime sedute. In pole c’è il clamoroso ritorno dal primo minuto di Lorenzo Pellegrini, l’alternativa porta invece a Niccolò Pisilli. In sostanza se Gasperini nelle prossime ore si convincerà della tenuta atletica di Pellegrini, in grado probabilmente di poter offrire un’ora di gioco e non di più, quindi un cambio quasi obbligato, allora ci sarà spazio dal primo minuto per il numero 7 giallorosso. Altrimenti sarà Pisilli a partire dal 1’, con Pellegrini ovviamente pronto a subentrare, così come El Aynaoui, El Shaarawy, Dovbyk e Baldanzi. [...]

(Il Romanista)