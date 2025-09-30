Gasp prepara i cambi per il Lille, Dybala ancora out

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Subito al lavoro. Neanche 24 ore dopo il successo casalingo con il Verona, la Roma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di Europa League con il Lille. Non è ancora rientrato in gruppo Dybala, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Il numero 21 sta meglio ma a Trigoria non si vogliono correre rischi ed è molto complicato ipotizzare una convocazione prima delle due settimane di sosta per le nazionali. La Joya dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini direttamente per la sfida contro l'Inter così come Bailey. In vista della gara con il Lille, il tecnico dovrà tenere conto delle scorie emerse durante la sfida col Verona. Ndicka è uscito coi crampi domenica e potrebbe beneficiare di un turno di riposo, ma, anche Mancini ha sofferto la terza partita in una settimana. Possibile ricambio sulle fasce con Tsimikas e Rensch. El Aynaoui potrebbe ripartire dall'inizio come giovedì scorso, mentre in attacco è aperto il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk.