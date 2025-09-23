Gasp oltre il derby: la Roma mostra già la sua mentalità

II primo derby, e non solo il primo amore, non si scorda mai. Lo può gridare forte Gasperini, che non poteva augurarsi una festa migliore, più bella, per il suo battesimo nella stracittadina romana. Da nove anni, infatti, i giallorossi non riuscivano a vincere in

casa della Lazio; ma soprattutto - al di là del carico emotivo - dopo appena quattro giornate, la partita già rappresentava un primo bivio. E se i biancocelesti hanno imboccato sicuramente la strada sbagliata - fatta di rimpianti e polemiche - la Roma in un colpo solo si è scrollata di dosso l'amarezza per la sconfitta interna col Torino e si è rimessa in una

posizione di classifica molto, ma molto, comoda. [...] Logico, dunque, che i tifosi abbiano dato sfogo alla loro gioia; logico che i giocatori abbiano fatto altrettanto; logico che Gasperini, ostentando all'apparenza una maggiore serenità, abbia in realtà festeggiato e brindato con se stesso. [...] Fatto sta che, oltre al risultato, importantissimo, è arrivata una conferma con un respiro ancora più profondo. Perché Gasperini non ha soltanto vinto, ma lo ha fatto a modo suo, con quel marchio di fabbrica che comincia già a vedersi. La strada, certo, è lunga, sarebbe assurdo chiedere o pretendere di più, ma intanto la squadra è già gasperiniana. [...] La Roma è già gasperiniana nella sua filosofia di fondo. Che vuol dire, anche, dare una chance a chi dimostra di meritarsela, senza pregiudizi o preconcetti. Come ha fatto con Lorenzo Pellegrini, dopo un'estate turbolenta. Perché recuperare i giocatori,

senatori o giovani, reduci da momenti delicati, è sempre stata la sua specialità. Ma la Roma è già gasperiniana anche nella testa, perché - si sa - il derby spesso suggerisce di guardarsi intorno, cautelarsi, adattarsi al clima e ai momenti. [...] La Roma, invece, è andato a prenderselo, questo derby, proprio così. E anche se il viaggio è appena cominciato - ci sarà bisogno di verifiche e di fare sempre meglio, tappa dopo tappa - è fondamentale che nessuno abbia avuto dubbi. [...]

(A. Vocalelli - La Gazzetta dello Sport)