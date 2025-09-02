Gasp, niente regali. La Roma si ferma: George sfuma, dubbi su Dominguez

La speranza era quella di portare a casa tre colpi o almeno due per completare (e rinforzare) la squadra. Ed invece l'ultima giornata di mercato per la Roma si è chiusa così, in modo mesto, senza riuscire a battere neanche un colpo. Si è lavorato a lungo su George, si è tenuto in stand by Dominguez, si è cercato fino in fondo di trovare il modo di imbastire con il Milan lo scambio Dovbyk-Gimenez e infine si è anche cercato di portare a Trigoria Pessina, per rinforzare numericamente un centrocampo che rischia di essere corto, se non cortissimo. Ed invece niente, alla fine la Roma non è riuscita a chiudere neanche una di queste operazioni. [...] Tutto sommato, nella Roma sono soddisfatti della campagna acquisti, considerata di qualità, soprattutto in considerazione delle limitazioni imposte dal financial fair play. [...] Ma, soprattutto, la Roma è soddisfatta del fatto di non aver ceduto nessuno dei suoi pezzi pregiati, ad iniziare da Koné e Svilar (ma anche Ndicka). A conti fatti la società è felice per la rosa allestita ed è convinta che sia coperta in ogni reparto e, soprattutto, che la squadra sia più forte di quella dello scorso anno. [...] Il tecnico giallorosso, però, si aspettava una serie di colpi che invece non sono arrivati. Ad iniziare da quel trequartista sinistro che ha chiesto già ad inizio mercato. In quella posizione la Roma ha trattato i vari Echeverri (finito a Leverkusen), Sancho (all'Aston Villa), George (al Fulham), oltre a Dominguez e Trossard, rimasti rispettivamente a Bologna ed Arsenal. Ma ha seguito anche tanti altri giocatori: Eguinaldo, Tzolis, Peixao, Rowe, O'Riley, Chiesa ed Ezzalzouli. [...] Gasp, poi, desiderava un altro centravanti al posto di Dovbyk, ma anche qui lo scambio con Gimenez non è andato in porto, anche se ieri ci si è provato fino alla fine (ma Massara voleva un diritto di riscatto che Tare non ha mai voluto concedere). Infine Pessina, che sembrava quasi fatto, per sistemare un centrocampo che tra dicembre e gennaio perderà quasi sicuramente El Aynaoui (a causa della coppa d'Africa che il Marocco giocherà in casa) e dove Pisilli non ha ancora convinto fino in fondo l'allenatore. [...] E ieri anche la piazza giallorossa non ha preso bene il fatto che non sia arrivato nessuno a completare l'organico. [...] Adesso la gente si aspetta soprattutto di sapere perché.

(Gasport)