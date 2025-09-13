Gasp: "Gli obiettivi? Strada facendo"

leri Gasperini ha ritrovato anche Wesley, che si è allenato regolarmente con il gruppo in quel di Trigoria. Probabile però che l'allenatore decida di non rischiare l'esterno brasiliano, che è tornato dalla nazionale con un sovraccarico alla coscia che lo ha costretto a saltare la sfida del Brasile in Bolivia. Al suo posto dovrebbe giocare Rensch e alle sue spalle ancora

Hermoso. [...] Ghilardi, invece, sta salendo di condizione e presto potrebbe tornare ad essere pronto anche per partire dal via. leri, intanto, Sky ha anche rilanciato delle dichiarazioni di Gasperini raccolte giorni fa. «È stato veramente importante stabilire un contatto efficace subito - ha detto l'allenatore della Roma -. Il risultato di questa stagione è difficile da prevedere dopo solamente due partite, ma credo sia sempre stato così per me: i risultati li costruisci strada facendo. Inizialmente è complicato fissare degli obiettivi chiari, ma man mano che giochi le gare, che capisci quanto miglioriamo noi e quanto siano forti gli avversari, puoi avere le idee più chiare». [...] «Questo è un campionato molto più equilibrato, probabilmente ancora più dell'anno scorso, perché tante squadre si sono rinforzate: non solo le prime della classifica, ma anche le immediate inseguitrici e persino quelle della parte bassa. Tutto ciò renderà la vita difficile per tutti».

(Gasport)