Gasp e il derby, amore a prima vista: "Sembrava una festa della città"

La follia del derby della Capitale ha fatto sciogliere anche un sergente di ferro come Gian Piero Gasperini che a fine partita si è gustato la festa della squadra e con il telefonino ha filmato la scena del festeggiamenti sotto la Curva Sud. Un video che ieri sera avrà sicuramente riguardato più volte perché come aveva già detto alla vigilia 'si ricordano solamente i derby che si vincono'. «Sono felicissimo», ha detto Gasp che ha poi ha dedicato la vittoria ai tifosi e alla società: «L'atmosfera era straordinaria, è un po' una festa della città, questo ti coinvolge. Abbiamo avuto il merito di giocarlo bene, mi dicevano che perderlo poi sarebbe stato complicato per le polemiche. Ma non posso andare dietro a questi timori, devo giocare la partita. I derby sono unici. Abbiamo reso felici i tifosi della Roma, la squadra e la società».

Il primo derby non si scorda mai, a maggior ragione in caso di vittoria. Ma Gasperini è un perfezionista e gli ultimi 10 minuti hanno lasciato l'amaro in gola: «Non riuscivo a farmi sentire dai miei giocatori. Abbiamo rischiato, nonostante fossimo in una situazione favorevole. Forse a un certo punto sarebbe stato anche giusto subire gol. Gli ultimi dieci minuti che sono stati veramente brutti perché abbiamo staccato la spina. Era il momento più facile di tutta la partita e non averlo messo a posto non è un bel segnale, c'è ancora da migliorare». [...]

Fino a ieri Lorenzo Pellegrini non era mai sceso in campo, ma la mossa di Gasperini ha dato i suoi frutti e si è preso gli applausi del suo popolo ma soprattutto quelli del tecnico: «Non ho mai avuto dubbi su di lui. E' un giocatore superiore come qualità, il punto è farlo diventare un atleta, con cuore e personalità che ha, ma anche di grande rendi-mento, fiducia ed energia». [...]

(Il Messaggero)