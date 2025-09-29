Gasp è felice ma non si accontenta: «Abbiamo sofferto più del dovuto»

Il primo mini ciclo di tre partite in sette giorni è terminato e Gasperini torna a casa con il bottino pieno, ma con qualche pensiero sulla gestione delle energie per le prossime settimane. Non ama il turnover e ci ha tenuto a ribadirlo anche nella conferenza di sabato, ma ha ammesso le problematiche incontrate contro un Verona battagliero: «Abbiamo pagato la terza gara in una settimana. Ci dobbiamo riflettere, c'era più di qualcuno in difficoltà anche sotto l'aspetto del recupero fisico e atletico e non me lo aspettavo. Il Verona aveva più rapidità negli ultimi metri, questo aumenta il merito della squadra che ha vinto stringendo i denti». Il tecnico ha poi aggiunto: «Non è mai facile recuperare quando hai poco tempo tra una partita e l'altra e quasi non ti alleni. Io non ho mai avuto grandi difficoltà in tanti anni che gioco le coppe, ma dobbiamo evidentemente adeguarci». (...) Il tecnico ha applaudito la squadra, ma è ancora prematuro pensare alla classifica: «Presto per parlare. Loro sono consapevoli dei risultati e le prestazioni che fanno. Abbiamo vinto comunque delle partite, la classifica tutto sommato è meritata, non abbiamo rubato niente di sicuro. Tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo conquistati, poi vedremo più avanti». Nel derby la mossa a sorpresa era stata quella di Pellegrini, mentre ieri la scelta di schierarè dal primo mi-nuto Dovbyk al posto di Ferguson è risultata vincente: «In questi ultimi 10 giorni ho visto una crescita atletica e fisica, lui deve stare bene. Ha ancora dei margini, questo bel gol gli darà sicuramente morale. Ma è un ragazzo sano, ha voglia di emergere, di fare bene, sono convinto che andando avanti nel tempo potrà crescere e migliorare. Mi godo un po' la soddisfazione della crescita di Pellegrini, di Dovbyk, dell'esordio di Ziolkowski. Piccole cose, ma vanno bene». (...)

(Il Messaggero)