Gasp domani torna a dirigere gli allenamenti

Tre giorni e mezzo di riposo concessi da Gasperini alla squadra priva dei nazionali. Un premio al lavoro svolto in queste prime settimane di campionato e alla dedizione dei giocatori al lavoro, al sacrificio dimostrato negli allenamenti e in partita, al clima sereno che si respira nello spogliatoio tra la squadra e il proprio allenatore. Insomma, tre giorni e mezzo di riposo meritati secondo il tecnico che ha fissato la ripresa a domani pomeriggio, per cominciare a preparare la sfida di domenica contro il Torino. [...]

I primi nazionali che Gasp riavrà a disposizione sono Celik e Ziolkowski, che hanno concluso gli impegni con Turchia e Polonia e già domani potranno essere a disposizione del tecnico. Oggi toccherà invece a Mancini con l'Italia, a El Aynaoui con il Marocco e al greco Tsimikas. Domani invece in campo N'Dicka, Ferguson [...], Pisilli con l'Under 21 e a Dovbyk, a caccia di gol con l'Ucraina. L'ultimo a tornare, come al solito, sarà chi vola oltreoceano: Wesley giocherà nella notte tra il 9 e il 10 settembre, rientro a Trigoria fissato per il 12, a due giorni dal Torino.

(corsport)