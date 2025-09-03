Gasp, delusione e rilanci

Qualche malumore è inevitabile così come la voglia di andare avanti insieme. Gian Piero Gasperini ha provato a ridimensionare le voci che hanno raccontato di una spaccatura con Frederic Massara. [...] Il tecnico, pur senza smentire del tutto, ha riconosciuto qualche differenza di vedute: "Facciamo due mestieri diversi, capisco le difficoltà sul mercato e le strategie. Non partecipo alle trattative, però, deve esserci una sinergia tra allenatore, proprietario e direttore sportivo". [...] Il punto centrale resta l'attacco, una zona di campo in cui l'allenatore della Roma avrebbe voluto un innesto di alto livello: "Per me la priorità era la fase offensiva. Erano state individuate figure valide, ma, la realtà del mercato non ci ha portato ciò che volevamo". Un riferimento indiretto a Sancho, poi finito all'Aston Villa e l'ammissione di un'occasione sfumata. Infine, Gasperini ha voluto ribadire che vuole recuperare Dovbyk, Baldanzi e Pellegrini, tre giocatori che sembravano essere stati accompagnati alla porta ma che alla fine sono rimasti. [...] L'impressione è che il rapporto tra allenatore e club resti saldo. Le ambizioni non mancano, così come la consapevolezza di dover aspettare il prossimo mercato per completare un progetto in evoluzione.

(corsera)