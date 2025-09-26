Gasp dà la sveglia ai giovani

"Questi sono livelli alti e bisogna fare esperienza in fretta, non c'è molto tempo. Poi gli errori ci stanno, si tratta comunque di ragazzi giovani, ma che però devono imparare velocemente". Il riferimento di Gasperini era ovviamente all'ingenuità commessa da Pisilli sul rigore per il Nizza. Ma il discorso del tecnico è estendibile anche ad altri giocatori. La Roma del Gasp il tempo ce l'ha, ma guai a farlo diventare un alibi. Se le chance di essere importanti vengono concesse, poi devono essere sfruttate. Vale per Pisilli, ma pure per Ferguson e anche per Ghilardi e Ziolkowski. Altrimenti poi si resta a vita giovani con un grande futuro... alle spalle. Gasperini è uscito dalla doppia sfida contro Lazio e Nizza con una rosa allargata: dal recupero di Pellegrini fino al lancio di Rensch e Tsimikas. [...] Il tecnico chiede risposte immediate sia a Pisilli che a Ferguson. Poi ci sono Ghilardi e Ziolkowski che stanno ancroa aspettando la loro occasione. I ricambi in difesa sono essenziali, soprattutto se si pensa che Ndicka tra dicembre e gennaio partirà per la Coppa D'Africa. [...]

(corsera)