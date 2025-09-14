Gasp cerca un avvio super, Baroni gol e personalità

In Serie A ci sono solo tre allenatori sopra i 60 anni: Sarri, Gasperini e Baroni. Gli ultimi due si affrontano oggi all'Olimpico, ore 12.30, 43 anni dopo il loro primo incrocio da calciatori: Monza-Palermo di Coppa Italia, 5 settembre 1982, Gasperini segnò l'1-2 decisivo regalando una piccola gioia a una terra siciliana sconvolta dall'attentato, solo 48 ore prima, al generale Dalla Chiesa.

Roma-Torino va immaginata prima e vista poi partendo dagli attacchi. Da quello della Roma, che non è stato completato sul mercato come avrebbe voluto il suo allenatore. Che nelle prime due giornate ha segnato solo un gol a partita, mostrando una lacuna che per le abitudini di Gasp fa notizia. Ma notizia è anche se si guarda dall'altra parte. Perché il Torino deve ancora trovare la prima rete in campionato ed è un aspetto su cui Baroni si è concentrato durante la sosta. [...]

La Roma, invece, si prepara a riabbracciare il ritorno dal primo minuto di Dybala: lui, Soulé e Ferguson, ecco il tridente del secondo tempo di Pisa. «Non è più tempo di parlare di mercato, ora bisogna cercare di migliorare: la Roma ha un centro sportivo da Champions, un pubblico da Champions, sul resto possiamo lavorare», ha detto il tecnico della Roma. Che oggi può fare tre su tre al via in A: solo Capello, Spalletti, Garcia e Mourinho ci sono riusciti negli ultimi 40 anni. [...]

(corsera)