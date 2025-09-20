Francesco, pensaci tu

[...] Dunque, per il derby di domani all'Olimpico, in Curva Sud, al fianco dei fratelli della Roma. sono attesi gli ultrà greci del Gate 13 (Panathinaikos), i Bad Blue Boy croati (Dinamo Zagabria) e gli spagnoli del Frente Atletico (Atletico Madrid). Al fianco del laziali nella Nord, gli Sharks Hooligans polacchi (Wisla Cracovia), gli inglesi dell'Inter City Firm (West Ham) e i bulgari del West Sofia (Levski Sofia). [...] Per questo domani si gioca alle 12.30, con il sole alto che è un faro di sorveglianza. È già una sconfitta: negata alla gente la magia di un derby notturno. Che tristezza è? La città più bella del mondo ridotta a uno squallido parcheggio di periferia dove le bande si danno appuntamento per randellarsi. [...] È con gli stessi sentimenti che ci si dovrebbe avvicinare al derby: fede (nei propri colori) e bellezza, perché si sfidano Sarri e Gasperini, che hanno dipinto il calcio più bello degli ultimi 10 anni. [...] Speriamo che Francesco, il Papa più calciofilo della storia, dia un occhio dall'alto. Almeno una notte di reclusione ai barbari violenti, ma non in cella, nella Cappella Sistina, ben sorvegliati, storditi dalla bellezza.

(L. Garlando - La Gazzetta dello Sport)