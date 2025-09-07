Ferguson pareggia. Oggi Celik e Ziolkowski

IL ROMANISTA (A. MONACO) - Pareggia 2-2 l’Irlanda di Evan Ferguson contro l’Ungheria nella sfida dell’Aviva Stadium di Dublino, valevole le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’attaccante giallorosso, partito dal 1’ e rimasto in campo per 90’, ha trovato la rete dell’1-2 al 49’, approfittando dell’assist di testa di Szmodics e segnando, riuscendo poi ad agguantare il pareggio insieme ai suoi compagni al 90’. [...]

Stasera alle 20.45 scenderanno in campo la Turchia di Celik e la Polonia di Ziolkowski, rispettivamente contro Spagna e Finlandia. [...] Domani sera alle 20.45 sarà invece la volta dell’Italia di Mancini, che scenderà in campo a Debrecen contro Israele. [...]

In campo domani sera anche la Grecia di Tsimikas, che affronterà la Danimarca e il Marocco di El Aynaoui. [...] Martedì scenderanno invece in campo Koné e Dovbyk. Il centrocampista francese affronterà alle 20.45 l’Islanda, mentre l’attaccante ucraino affronterà alle 18 l’Azerbaigian. Anche Pisilli scenderà in campo tra due giorni con l’Under 21 alle 18.15, quando affronterà la Macedonia del Nord. Sempre tra due giorni scenderà in campo anche Ndicka, che alle 21 affronterà il Gabon con la sua Costa d’Avorio. La notte del 10 settembre all’1.30 (ora italiana), Wesley giocherà con il suo Brasile nella sfida contro la Bolivia dopo il 3-0 con il Cile. Sarà l’ultimo giallorosso in campo, dopodiché faranno tutti ritorno a Trigoria.