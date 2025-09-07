Femminile: battuto il Milan, giallorosse ok

IL TEMPO (A.D.P.) - La Roma batte anche il Milan e sale a 6 punti nel gruppo C di Women's Cup (unica squadra del girone a punteggio pieno in attesa di Sassuolo-Ternana di oggi).

Alle giallorosse basta la rete di Galli (79') per archiviare la pratica del Tre Fontane e pensare alla Champions League (giovedì il match casalingo contro lo Sporting CP).

«In alcuni momenti abbiamo rischiato più del dovuto ma - ha spiegato Rossettini a fine gara - fa parte del percorso. Era importante dare minuti anche a ragazze nuove e giovani. Dobbiamo ancora migliorare ma i margini sono ampi. Abbiamo cambiato tante cose rispetto al passato, le partite come questa e i risultati ci permettono di lavorare con più entusiasmo».