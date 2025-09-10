Fattore Gasp: è lui il mago dei profitti

Sì, dev’essere lui «l’uomo giusto». Ovviamente con la speranza che lo sia pure il momento e che questa storia non venga etichettata, sulla scia di tante altre, come la più classica avventura nella quale due anime gemelle s’incontrano nel tempo sbagliato. Dan Friedkin ha definito così Gian Piero Gasperini nel giorno in cui ha annunciato al mondo di averlo preso, tra l’altro strappandolo alla Juventus che stava cominciando a muoversi per riportarlo a Torino. La definizione è tutt’altro che casuale. L’imprenditore ha scelto Gasp, insieme a Claudio Ranieri, per «le sue tecniche innovative, per la cultura del lavoro e per una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori». (...) El Aynaoui, Ghilardi, Ziolkowski e Wesley, tutti under 24, dimostrano nel concreto perché Gasp allena la Roma: qui può plasmare a propria immagine e somiglianza talenti puri ma non ancora esplosi e incrementare il loro valore grazie al lavoro sul campo, offrendo alla società l’assist per realizzare quelle plusvalenze necessarie non soltanto a rispettare il settlement agreement dell’Uefa ma pure a guardare al futuro in una prospettiva di sostenibilità. Questo non significa che la Roma smetterà di essere competitiva, anzi. Seguendo questo modello l’Atalanta dal 2018-19 è andata cinque volte in Champions. (...) In questo lungo percorso, la Dea ha completato un numero altissimo di plusvalenze, acquistando a poco e cedendo a molto. I 20 affari più convenienti dell’era Gasp a Bergamo hanno portato nelle casse del sodalizio di Percassi circa 460 milioni di plusvalore. (...)

(corsport)