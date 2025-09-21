Fateci solo divertire

Farà caldo, mạ speriamo che sia soltanto il sole a scaldare il derby delle 12.30.

Un orario scelto appositamente per controllare meglio le due tifoserie e prevenire

incidenti e scontri. In questi casi si abusa di slogan scaccia tensioni: «Fateci divertire», «Sia solo una festa di sport». Eppure mai come stavolta, in questo difficile e drammatico

momento storico, appare necessario ricordare a tutti che stiamo parlando solo di una partita di calcio. Sappiamo quanto a Roma il derby sia sentito e che impegno assoluto da parte dei calciatori venga preteso dai tifosi. Ma si scende in campo, non in guerra.

Quelle vere, purtroppo, le stiamo vedendo ogni giorno, tra la disperazione delle vittime innocenti.

Come il piccolo Yagoub, il bimbo palestinese con le gambe crivellate dalle schegge delle bombe di cui abbiamo raccontato la storia in questi giorni. Si capisce il senso di certi richiami sportivi a dare tutto, ma evitino anche i protagonisti di parlare di battaglia e di morire in campo: davvero stona. Lazio e Roma arrivano all'appuntamento

ammaccate, reduci da due sconfitte. L'auspicio è che la voglia di vincere prevalga sulla paura di perdere. Ai tecnici [...] il compito di infondere coraggio alle proprie squadre scacciando il rischio di un derby troppo tattico, bloccato e nervoso. E se proprio non dovesse essere il campo a regalare emozioni, ci pensino i tifosi ma solo con le coreografie.

(corsera)