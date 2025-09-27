Fasce protette

E dopo una serie di tentativi, spesso infruttuosi, la Roma sulle fasce può dirsi coperta. Fin tanto da non individuare un titolare certo né a destra né a sinistra. Merito di Gian Piero Gasperini, che ne ha scelti (o approvati) almeno due, Wesley e Tsimikas, e sta lavorando con cura sugli altri due, Angeliño e Rensch. [...] I terzini, negli ultimi anni, hanno sempre costituito l'anello debole della squadra, e gli allenatori prima di Gasp non hanno fatto altro che chiudere gli occhi e, via via, inventarsi qualcosa per tappare i buchi. [...] La Roma, insomma, in questi anni, non ha mai provato a regalare a Mourinho prima e De Rossi poi un esterno di fascia valido, si sono sempre ricercati calciatori a basso costo, prestiti o investimenti modesti, per dirla alla Mou, da mercatino quasi dell'usato. [...] Quest'anno qualcosa in più si è fatto. E già da gennaio scorso, con alla guida del mercato Ghisolfi. Che ha provato a rinforzare le fasce con Rensch e Salah-Eddine. [...] Rensch si è fatto largo pian piano, approfittando dei momenti poco esaltanti di Wesley, che la Roma voluto e ha pagato circa 25 milioni (più 5 di bonus). Questo sì, un investimento serio, al di là del risultato che potremo verificare solo più in là, L'olandese ha aspettato il suo momento, ha studiato l'allenatore e quest'ultimo ha studiato lui. Risultato: Rensch titolare al posto del debilitato Wesley nel derby e con il Nizza, dopo aver giocato solo 8 minuti tra Bologna (7) e Pisa (1). Il brasiliano è partito col botto in Roma-Bologna, con un guizzo decisivo, poi ha giocato all'Arena Garibaldi e contro il Torino, senza troppi slanci. Rensch si sta dimostrando un calciatore tatticamente affidabile, Wesley ha una velocità fuori dal comune. [...] A sinistra, la situazione sembrava più chiara, ma dopo la prestazione di Tsimikas (un assist per Mancini e qualche cross fatto bene), le gerarchie possono cambiare. Angeliño - che aveva accettato l'offerta araba a giugno scorso - non sembra quello dello scorso anno, ma resta una valida opzione (sia come titolare sia partendo dalla panchina). [...]

(Il Messaggero)