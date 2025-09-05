Fantasia Roma. Soulé e Dybala: insieme è più bello

Con il Bologna si erano dati il cambio a un quarto d'ora dalla fine, a Pisa hanno giocato insieme 45 minuti decisivi, quelli della ripresa, in cui insieme hanno costruito e sigillato la vittoria giallorossa. [...] Di certo c'è una cosa, che se questa Roma vuole cercare un pizzico di fantasia in più nella fase offensiva allora deve affidarsi proprio a loro due e al loro estro: Paulo Dybala e Matias Soulé, i "fratelli" argentini, i due che hanno il potere di cambiare la partita da soli, con una semplice giocata, con un'invenzione, con un colpo di genio che appartiene solo a chi ha un Dna diverso da tutti gli altri. Come Matias e Paulo, appunto. Ieri, tra l'altro, Dybala e Soulé sono stati schierati anche dalla stessa parte - cosa già di per sé strana a vedersi, ma anche solo ad immaginarsi - e per di più a sinistra, sulla fascia che a loro insolita, quella che non è proprio il giardino di casa per nessuno dei due. Quello di Gasperini è stato un esperimento, è chiaro. [...] Già, perché avvicinare Soulé alla porta vuol dire sostanzialmente due cose: garantire più gol, ma anche più assist. Insomma, aumentare la pericolosità della Roma. Ed ecco perché Gasp sta provando Dybala dall'altra parte, a sinistra, per cercare di non perdere niente di tutto questo patrimonio di fantasia che ha disposizione. Il progetto finale è di poterli schierare insieme. [...] Almeno fino a che non riavrà a disposizione Bailey, l'unico che per caratteristiche si avvicina un po' a Lookman, essendo veloce, con un dribbling secco e capace di andare dentro, spaccando in due le difese avversarie. E allora è facile ipotizzare che alla ripresa, il 14 settembre contro il Torino (Olimpico già quasi esaurito, fischio d'inizio previsto per le ore 12.30), Dybala e Soulé possano giocare ancora insieme. [...]

(Gasport)