El Shaarawy alla sfida numero 17: "Roma devi tornare in Champions"

[...] Certo, nulla a che vedere con le 44 sfide di Francesco Totti o le 31 da Daniele De Rossi, ma comunque gente con un'esperienza consolidata. Sono gli specialisti del derby, quelli che in casa Roma non dovrebbero tremare neanche un attimo. Perché il derby lo conoscono così bene che se non è una sfida come un'altra (perché non lo potrà mai essere) è di certo una partita a cui sono abituati. Sono El Shaarawy, Cristante, Mancini e Pellegrini, i 4 romanisti in doppia cifra. In testa c'è il Faraone con 16 stracittadine, poi Cristante con 14 e a seguire Mancini e Pellegrini con 13. [...] Per Cristante e Mancini il bilancio personale finora è negativo: 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte per Bryan; esattamente lo stesso percorso di Mancini, che però ne ha perso uno in meno. [...] Cristante è quello che dovrà dare equilibrio in mezzo al campo, pressando dal fondo i portatori di palla laziali per evitare che possano costruire l'azione liberamente. Mancini, invece, dovrà cercare di arginare Castellanos e - magari - togliersi qualche soddisfazione nelle sue sortite offensive.[...] El Shaarawy è invece lo specialista in casa Roma, con ben 19 sfide personali. Il suo è un bilancio in parità, con 7 successi, 2 pareggi r 7 sconfitte. [...] "L'obiettivo è tornare in Champions, è troppo tempo che la Roma ne è fuori - ha detto ieri - .E poi andare il più avanti possibile in Europa League e arrivare in fondo in Coppa Italia. Con Gasp siamo sulla strada giusta". [...] E poi c'è Pellegrini, che non ha ancora nelle gambe 90 minuti, avendo iniziato la preparazione da appena un paio di settimane. Ma magari 35-40 minuti li può fare e allora in una Roma senza Dybala («Dopo di lui Pellegrini è il giocatore più tecnico che abbiamo a disposizione», ha detto pochi giorni fa il Gasp) potrebbe dare quello slancio di fantasia che ad altri non riuscirebbe. Gasp valuterà eventualmente in extremis, ma è certo che ogni giorno che passa Pellegrini ha sempre più chance di giocare. E lui di confidenza con il derby ne ha eccome. basti pensare alle tre magie con cui ha fatto gol ai biancocelesti...

