El Aynaoui ci riprova: Tsimikas ora spera

È un derby in cui Gasperini non potrà permettersi il lusso di sperimentare viste le poche alternative. Senza Dybala, che nelle migliori delle ipotesi tornerebbe per Roma-Verona, e soprattutto con l'assenza di Bailey il nome di El Aynaoui è uno slogan tornato in voga nonostante la prestazione anonima contro il Torino. Il marocchino, provato sulla trequarti sarebbe il garante dell'equilibrio tattico della squadra. [...] El Ayanoui aveva cominciato il ritiro con la Roma giocando da centrocampista centrale e in coppia con Koné, poi, Gasperini l'ha fatto avanzare. [...] Eppure, contro il Torino, l'ex Lens è stato ingabbiato dalle marcature di Casadei e Asllani e ha giocato in apnea per 45 minuti. Per il resto dei titolari, Gasp ha in testa un blocco di titolari, tranne per Angelino che sta iniziando ad essere insidiato da Tsimikas, terzino greco arrivato dal Liverpool in extremis. [...]

(corsport)