Ecco come Hermoso è tornato leader

Giovani, ma non solo. L'altra faccia della Roma di Gasp ha gli occhi azzurri e il sorriso di uno

che ha da poco superato i 30 anni e che in carriera ne ha già viste tante. Mario Hermoso, infatti, è il simbolo e anche l'esempio di quei giocatori che avevano un piede e mezzo fuori da Trigoria e che ora ne hanno due ben piantati sul campo. Lo stesso iter che sognano di percorrere Dovbyk e Pellegrini. Lo spagnolo, infatti, continua a convincere Gasperini, tanto che nelle prime due partite con Bologna e Pisa è partito sempre titolare. [...] Una rinascita

merito della preparazione, ma anche del carattere del difensore che Gasp sfrutta come traino dei giovani. In allenamento Hermoso consiglia Ghilardi e compagni e ha un particolare legame con Dybala, l'altro "vecchietto" della rosa. [...] Difficile che Gasp faccia

a meno di lui anche alla ripresa, contro il Torino. Poi Hermoso sarà gestito in vista dei tanti impegni insieme a Celik, Ziolkowski e lo stesso Ghilardi che scalpita per esordire con la

maglia giallorossa. [...]

(Gasport)