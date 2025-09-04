E ora il momento dei rinnovi

[...] Sui contratti dei giocatori presenti in rosa e che sono in scadenza il prossimo giugno o tra una stagione. E il primo caso su cui dirottare tutte le attenzioni riguarda naturalmente Dybala. Il giocatore vuole restare, il club vuole trattenerlo, motivo per cui tra qualche settimana le parti avranno un primo incontro per intavolare la trattativa. L'intenzione di Paulo è quella di allungare di due stagioni spalmando il contratto da otto milioni netti a stagione maturato con l'opzione sulle presenze raccolte nelle tre stagioni in giallorosso. Un rinnovo che Dybala vuole meritarsi naturalmente in campo, motivo per cui gli iniziali colloqui fissati sono stati posticipati aspettando di vedere la Joya brillare in campo. [...] . L'altro tema da affrontare poi riguarderà Pellegrini. Il club non ha intenzione di rinnovare il contratto del giocatore che, fino a gennaio, sarà utilizzato da Gasperini in caso di necessità. Non c'è la minima speranza di vedere una sua nuova firma? Probabilmente no, ma anche qui il campo sarà naturalmente il primo protagonista e la variabile di ogni situazione. Gli altri due giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno sono Zeki Celik e Stephan El Shaarawy: il difensore turco si giocherà la conferma in questa stagione. [...] La situazione del Faraone è invece un rebus, anche lui dovrà dare il massimo per riuscire a strappare una nuova difficile firma al club giallorosso. [...] Chi invece andrà ufficialmente in scadenza a partire dal prossimo primo luglio sono Gianluca Mancini e Bryan Cristante, oltre a Mario Hermoso e i due portieri Vasquez e Gollini. [...]

(Corsport)