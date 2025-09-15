Dybala torna ma non brilla: derby a rischio per la Joya

IL TEMPO (GAB. TUR.) - L'ennesimo stop. Nella sconfitta di ieri della Roma all'Olimpico contro il Torino, Paulo Dybala ha rimediato un piccolo fastidio muscolare alla coscia sinistra, l'ultimo di una lunga lista di problemi nella sua esperienza nella Capitale. L'argentino ha ritrovato la titolarità per la prima volta dal 13 marzo - Athletic-Roma di Europa League - ma la sua partita è finita dopo quarantacinque minuti. «Dybala ha accusato un risentimento alla coscia quando ha calciato una punizione e poi si è fermato. Vedremo domani (oggi, ndr), ma la sensazione è che sia una questione di giorni e non di più per recuperarlo», ha spiegato Gasperini in conferenza stampa dopo il triplice fischio. Il quadro, dunque, sarà più chiaro nella giornata odierna, quando la Joya si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del problema. Il tecnico di Grugliasco ha deciso di schierarlo in attacco insieme a Soulé - con El Aynaoui alle loro spalle - ma le risposte non sono state convincenti. Neanche quando l'allenatore giallorosso l'ha impiegato in posizione di centravanti di movimento. Non è riuscito a sprigionare il proprio talento, a dialogare con Soulé e a trovare una conclusione che potes-se mettere seriamente in difficoltà Israel. Un passo indietro importante rispetto alle precedenti uscite, nonostante la Joya abbia avuto due settimane piene - grazie alla sosta per le nazionali - per lavorare con Gasperini e migliorare la propria condizione. Il suo ingresso in campo con il Pisa ad inizio secondo tempo aveva fatto cambiare passo alla Roma, capace di trovare il gol vittoria grazie ad un'azione avviata proprio dall'argentino. In una partita bloccata come quella contro il Torino, dove serviva tutta la sua fantasia, Dybala si è fermato nel momento del bisogno. A Roma, però, non si tratta di una novità. Analizzando il rendimento nei tre anni trascorsi nella Capitale, il numero ventuno giallorosso ha raccolto soltanto il 50% dei minuti a disposizione. Nella scorsa stagione, la Joya ha alzato bandiera bianca a metà marzo per via della lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Anche quest'estate si è fermato un paio di settimane, saltando una parte importante del ritiro con Gasperini. IL problema, questa volta, non sembra essere troppo serio, ma la sua presenza nel derby è tutt'altro che scontata. È ancora lontano il recupero di Bailey. L'attaccante giamaicano non sarà disponibile per la sfida di domenica con la Lazio e rischia anche di non essere convocato per l'esordio in Europa League con il Nizza.