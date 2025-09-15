Dybala, stop e ansia: controlli per il derby

La prima diagnosi a caldo l'ha fatta Gasperini alla fine della partita quando ha parlato di un piccolo risentimento muscolare. Adesso però la Roma vuole averne la certezza, sperando che la prognosi abbia esito favorevole. Paulo Dybala mette però inevitabilmente in ansia il tecnico, la squadra e i tifosi che adesso sono totalmente focalizzati sul derby. Per i romanisti non bastava la sconfitta interna contro il Torino, hanno dovuto anche metabolizzare la beffa dello stop dell'argentino che non è rientrato in campo dopo l'intervallo della caldissima gara contro i granata. Un risentimento muscolare alla coscia sinistra avvertito al momento di battere un calcio di punizione, una doppia beffa su un piazzato che tanto somiglia (chiaramente solo per la dinamica) a quell'infortunio che la Joya si era procurata nell'ottobre 2022 battendo un rigore contro il Lecce, sempre all'Olimpico. In quell'occasione l'attaccante rimediò una lesio-ne al muscolo retto femorale della coscia sinistra, che addirittura gli impedì di esultare costringendolo a uscire subito dal campo. Ecco, in questa circostanza il trentunenne sarà monitorato nelle prossime ore. Anche perché la coscia è la stessa della lesione che lo ha costretto all'intervento nel finale della passata stagione. (...)

(corsport)