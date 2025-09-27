Dybala scalpita ma è ancora out. Assente Bailey

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Non sarà una missione semplice, ma Paulo Dybala cercherà di tornare prima della sosta. Il numero ventuno giallorosso ha lavorato a parte ieri pomeriggio, ma la buona notizia è che non avverte più dolore alla coscia sinistra. A Trigoria non si vogliono rischiare eventuali ricadute, però l'argentino spingerà per strappare una convocazione - con il Lille o la Fiorentina - prima delle due settimane di pausa per le nazionali. È proseguito, ieri, il lavoro individuale anche per Leon Bailey, giunto alle battute finali del recupero dalla lesione miotendinea del retto femorale destro. A sei settimane di distanza dall'infortunio - come da prognosi iniziale - l'attaccante giamaicano si prepara a tornare ad allenarsi in campo nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di essere a disposizione per la gara dell'Olimpico contro l'Inter, in programma sabato 18 ottobre.

Giornata di vigilia, oggi, in casa Roma. La squadra giallorossa scenderà in campo per la rifinitura dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini (ore 13:45). Il tecnico giallorosso conserva ancora qualche dubbio di formazione in vista della gara con il Verona. Angeliño e Wesley dovrebbero riprendersi il loro posto sulle fasce, così come Cristante in mezzo al campo e Ferguson in attacco. Nel frattempo, è già intervenuto in conferenza stampa Paolo Zanetti: "Tornare all'Olimpico è uno stimolo, vogliamo riscattare la sconfitta contro la Lazio. Quando le squadre di Gasperini girano, diventano rulli compressori e non c'è rivale che tenga"