Dybala scalpita

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dybala sì o Dybala no? Alla vigilia della sfida contro il Torino è l'impiego della Joya dal primo minuto l'argomento sul quale Gasperini sta compiendo le maggiori riflessioni, con la bilancia che pende nettamente verso una risposta affermativa al

rebus trequartista. L'attaccante argentino non è stato convocato dalla nazionale ed è rimasto a Trigoria nelle ultime due settimane, mettendo ulteriore benzina nelle gambe dopo la metà di partita disputata contro il Pisa. In Toscana il numero 21 giallorosso ha dato risposte convincenti dal punto di vista fisico, dopo il precedente ritorno in campo per un

quarto d'ora abbondante con il Bologna. L'operazione chirurgica, a cui è stato sottoposto a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro, è definitivamente alle spalle e Dybala, che da settimane non avverte più alcun dolore alla cicatrice, si sente pronto per partire dall'inizio. Magari non avrà ancora i 90 minuti nelle gambe, ma la voglia di ritrovare il gol, che sarebbe il 200° in carriera, e regalare alla Roma la terza vittoria di fila da inizio campionato è tanta. Nelle prime due uscite stagionali ad affiancare Soulé alle spalle di Ferguson è stato El Shaarawy, ma il rendimento del trentaduenne è stato sotto le aspettative, soprattutto per la mancanza di guizzi durante la fase offensiva. Il Faraone parte quindi dietro nella corsa con il compagno di reparto: quella con i granata sembra proprio la partita perfetta per testare le condizioni di Dybala ed in particolare, in attesa di rinforzi nel calciomercato di gennaio e del ritorno di Bailey, la soluzione che prevede due mancini nei ruoli sottopunta. Un esperimento che lo scorso anno aveva avuto scarso successo e si era visto col contagocce. La terza strada, quella che sembra al momento meno percorribile, è

l'impiego di El Aynaoui in posizione più avanzata, come avvenuto a gara in corso con Bologna e Pisa. Dybala ha quindi la strada spianata, con Gasperini (alle 13.45 la conferenza stampa) che nella rifinitura di oggi scioglierà ogni restante dubbio: la squadra si allenerà nel pomeriggio restando poi in ritiro a Trigoria in vista del match delle 12.30. Nell'allenamento di ieri la buona notizia per lo staff tecnico è arrivata da Wesley. Il laterale brasiliano, rimasto fuori nell'impegno della Seleçao contro la Bolivia, ha svolto una regolare seduta con il resto dei giocatori. Da capire se, dopo la leggera infiammazione al tendine e il viaggio intercontinentale, Gasp sceglierà di schierarlo dal primo minuto. Rensch, anche lui rimasto al Bernardini in questi giorni, sembra in leggero vantaggio, visto che alle porte c'è il derby con la Lazio. Nessuno ha voglia di correre rischi.